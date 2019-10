Die Giesinger waren nach der Pleite an der Ostsee, bei der sie reihenweise gute Chancen ausließen, enttäuscht - gaben sich aber auch kämpferisch. Mental hätte man sich ohnehin von Saisonbeginn an auf den Abstiegskampf eingestellt. "Am Ende werden wir die Klasse halten. Wir haben das so von Anfang an gesagt. Wir haben auch nie einen anderes Ziel ausgegeben, als wir ein, zwei Spiele gewonnen haben", sagte Torschütze Sascha Mölders nach dem Spiel bei "Magenta Sport".