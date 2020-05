München - Die Corona-Krise trifft Menschen, die ohnehin schon an der Armutsgrenze leben, besonders hart. Ein solidarischer Freundeskreis aus verschiedenen Unternehmensbranchen hat sich deshalb an das Caritas-Foodtruck-Team gewandt, um mit einer gemeinsamen Aktion am Donnerstag, dem 7. Mai, von 14.30 bis 17.00 Uhr 500 Bedürftige zu verpflegen. Location ist der Brot- und Mantel-Laden in der Schwanthalerstraße 46.