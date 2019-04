Erste Sphinx am Nordfriedhof soll bis Juli fertig sein

Im Rahmen des Jubiläums "200 Jahre kommunales Friedhofs- und Bestattungswesen in München" wird vorerst eine der beiden Figuren wieder hergestellt und im Juli an ihren ursprünglichen Ort zurückkehren. In aufwendiger Handarbeit werden Steinmetze eine Sphinxfigur aus einem Steinquarder heraus arbeiten.