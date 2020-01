München - Nach einer Fahrzeugstörung bei der Münchner S-Bahn ist es auf der Stammstrecke im Stadtzentrum in der Früh schon zu zahlreichen Verspätungen gekommen. Der Defekt sei an einem Fahrzeug am Hauptbahnhof in Richtung München Ost aufgetreten, sagte eine Sprecherin der Bahn am Dienstagmorgen. Einzelne Züge wurden umgeleitet.