München - Am Dienstag sind in München die Narren unterwegs. Der Tanz der Marktweiber ist der traditionelle Höhepunkt des hiesigen Faschings. Nachdem der "unsinnige Donnerstag" vergangene Woche aufgrund der Bluttat in Hanau abgesagt wurde, findet das Highlight am Viktualienmarkt wie geplant statt.