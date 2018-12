Am Boden des Meeres Koralle ist die Trendfarbe 2019

In diesem Jahr tauchen wir in die Tiefen des Meeres ab. Stand 2018 noch alles im Zeichen von "Ultra Violet", steht nun fest, welche Farbnuance im kommenden Jahr in der Fashion- und Designwelt nicht fehlen darf: Pantone hat "Living Coral" als Trendfarbe 2019 ausgerufen. Bei den Creative Arts Emmy Awards im September dieses Jahres machte es Heidi Klum (45) bereits vor und zog mit einem korallfarbenen Traumkleid alle Blicke auf sich.