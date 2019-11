Am Montagmorgen platzte es dann stolz aus Andreas Gabalier heraus: "Ruh geben kann ich noch lange nicht. Es wird am 15. August 2020 ein Fan-Festival am Open-Air-Gelände der Messe in München geben. Mit Biergarten, Vergnügungspark und Handwerksausstellungen. Tickets gibt es ab heute." 170.000 Menschen werden erwartet.