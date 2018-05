Am 09. Mai am Marienplatz Europatag: Die Abendzeitung reißt Mauern ein

Wirtschaftlich profitieren wir darüber hinaus von der Freiheit des Dienstleistungsverkehrs und des Warenhandels. Auch diese Freiheiten wollen wir erhalten und Europa weiter vollenden. Dafür müssen wir jetzt in einer starken Europäischen Union an einem Strang ziehen und die europäische Idee weiterentwickeln", appelliert Bürgermeister Josef Schmid vorab an die Münchner.

"Feiern Sie mit uns den Europa-Tag, informieren Sie sich, diskutieren Sie mit und lassen Sie sich von Europas kultureller Vielfalt begeistern." Joachim Menze, Leiter der Vertretung der EU-Kommission in München, freut sich auf ein abwechslungsreiches Programm:

Der Grundstein der Europäischen Union: die "Schuman-Erklärung"

"Der Europatag am Marienplatz ist eine wunderbare Gelegenheit, die verschiedensten Facetten Europas kennenzulernen. Außerdem kann man sehr gut mit den Münchner Bürgern ins Gespräch kommen. Damit können wir auch zeigen, dass die EU eben nicht weit weg, sondern direkt vor der Haustür ist und jeden in seinem Alltag betrifft."

Am 9. Mai 1950 hielt der damalige französische Außenminister Robert Schuman die Rede, die als "Schuman-Erklärung" den Grundstein für die heutige Europäische Union legte. Erstmals findet der Europa-Tag in den Münchner Europa-Wochen statt, die vom 2. bis 16. Mai 2018 mit fast 60 Partnern laufen.

Politik, Kultur, Unterhaltung

Das Programm am Europatag 2018