Sportlich, das zeigten die Leistungen in dieser Saison, ist Robben noch immer ein Gewinn für Bayern. In 34 Pflichtspielen gelangen ihm sieben Tore und zwölf Vorlagen. Allerdings: Wegen diverser Verletzungen verpasste Robben auch mehr als 15 Spiele, darunter das so wichtige Rückspiel gegen Real. Verkraftet Robbens Körper noch eine weitere Saison auf Topniveau? Die Bayern glauben daran, der Niederländer selbst will sich laut kicker nicht vor dem Pokalfinale entscheiden. Der Pott und anschließend die Unterschrift – das wäre doch mal ein Plan.