München - Radfahren wird in der Landeshauptstadt immer beliebter - möglicherweise auch, weil es den Geldbeutel entlastet und Staus vermeidet. Die Radverkehrsinfrastruktur in München lässt laut Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club, kurz ADFC, jedoch zu wünschen übrig. Insbesondere am Altstadtring sei diese Infrastruktur größtenteils veraltet und streckenweise auch unsicher. Daher fordert der ADFC einen neuen Altstadt-Radlring.