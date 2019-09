Die Verantwortlichen begründen das mit der fehlenden Sicherheit für Radler vor Ort. Vor allem in den beiden engen Kurven in der Mitte der Straße ist der Streckenverlauf demnach für den potenziellen gegenläufigen Radverkehr nicht gut einsehbar. Daneben betont das KVR, dass das Altheimer Eck besonders durch "motorisierten Individualverkehr und Lieferverkehr geprägt ist". So fahren pro Werktag etwa 4.000 Fahrzeuge durch die kleine Straße in der Altstadt. "Die Abwicklung des gegenläufigen Radverkehrs ist aus Sicht von Polizei und Kreisverwaltungsreferat in gegenständlicher Straße somit nicht gefahrlos möglich", so das KVR in der Absage.