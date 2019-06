Altes "Bravo"-Interview aufgetaucht Tom Kaulitz schwärmte schon 2007 für Heidi Klum

Zwölf Jahre später ist er tatsächlich am Ziel angekommen: Im Sommer 2019 will das Paar, das seit Anfang 2018 offiziell zusammen ist, heiraten. Im Internet sorgt der Zeitungsschnipsel nun für viel Erheiterung - und Hoffnung: "Man muss es sich nur fest genug wünschen, dann geht es in Erfüllung" kommentiert ein User etwa.