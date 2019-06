München - Der Gang durch die Türen eines Sozialbürgerhauses – für viele Rentner in München ist er bitter und schwer. Und wenn sie auch noch so sehr in Geldnot sind. Was werden wohl die Nachbarn sagen, wenn sie mitkriegen, dass man "aufs Amt" geht, weil die Rente nicht zum Leben reicht? Nimmt das Sozialamt einem am Ende die Wohnung oder das Sparbuch für die Enkel weg? Oder holt sich das Sozialgeld von den Kindern zurück?