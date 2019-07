Griezmann erschien am Sonntagabend wie angekündigt nicht bei Atléticos Trainingsauftakt. Er hatte Atletico zuvor über seinen Anwalt mitgeteilt, dass er nicht wieder beim Europa-League-Sieger von 2018 die Arbeit aufnehmen werde, was zu weiteren Differenzen zwischen ihm und dem Klub geführt hatte. Noch in dieser Woche soll Griezmann bei Barcelona vorgestellt werden.