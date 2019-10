Kritik kommt auch von den Rathaus-Grünen. Fraktionschef Florian Roth: "Ein Wechsel eines Fraktions-Chefs zur Konkurrenz ist in meiner Erfahrung einmalig und ein schlechtes Zeichen für die Regierungsfähigkeit dieses Bündnisses. München verdient besseres."

Der Frust in der SPD ist groß

Doch auch in der SPD selbst ist die Aufarbeitung des Abgangs noch lange nicht abgeschlossen. Man gibt sich Mühe, sich diplomatisch auszudrücken, der Frust ist aber groß. Vize-Fraktionschef Christian Müller zeigt sich im Gespräch mit der AZ erst gelassen ("Ich habe schon so viel erlebt ..."), gibt dann aber zu: "Ärgerlich ist es trotzdem." Reissls inhaltliche Argumentation für einen Wechsel zur CSU-Fraktion findet er zudem nicht nachvollziehbar.

Müller erläutert: "Auf der einen Seite findet Reissl das Einfrieren der Mieten von GWG und Gewofag, von dem 70 000 Münchner profitieren, nicht gut genug, auf der anderen ist er jetzt in einer Fraktion, deren Chef im Aufsichtsrat von Haus und Grund sitzt. Bei der Verkehrspolitik hechele die SPD zudem nicht – wie von Reissl vorgeworfen – den Grünen hinterher, sondern könne "die Zeichen der Zeit einfach nicht ignorieren".

"Es hat niemand an Reissls Stuhl gesägt"

Reissl hätte auch bei der SPD einen aussichtsreichen Listenplatz bekommen, aber, so Müller: "Scheinbar gibt es von der CSU ein besseres Angebot."

In dem Zuge möchte der Vize-Fraktionschef klarstellen: "Niemand hat an seinem Sitz als Fraktionschef gesägt." Dieser Sitz wird in der Vollversammlung am Mittwoch erstmals leerbleiben. Reissl hat einen neuen Platz. Bei der CSU. Eine Situation, an die sich alle Seiten erstmal gewöhnen müssen.

