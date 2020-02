Robert Geiss von Davinas Tattoo wenig begeistert

Carmen Geiss war zunächst nicht sonderlich von der Idee ihrer 16-jährigen Tochter begeistert, erlaubte es aber schließlich. "Ich habe lange nachgedacht, ob die Kinder sich tätowieren lassen sollen oder ob ich es ihnen erlaube. [...] Davina ist alt genug und muss mit 16 wissen was sie will." Die 15-jährige Shania war von dem Liebesbeweis auf dem Handgelenk ihrer großen Schwester so begeistert, dass sie sich ebenfalls direkt tätowieren lassen wollte. Vater Robert zeigte sich damit aber überhaupt nicht einverstanden und verbot die Aktion.