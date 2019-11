Als Horror-Cyborg auf ihrer Party Halloween-Queen Heidi Klum: Schrecklicher geht es kaum

Dass sie sich vor den Augen der Fans verwandelte, habe sie geliebt, so Klum weiter. "Weil all die Fans, all die Leute, die Halloween lieben und Kostüme lieben, vorbeikamen ... Sie konnten sehen, was diese wundervollen Maskenbildner für ihren Lebensunterhalt in der Filmindustrie tun, normalerweise bekommen die Leute solche Sachen nicht zu sehen."