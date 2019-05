Heidi Klum jubelt in der Südkurve der Allianz Arena

Gemeinsam mit den vier Band-Mitgliedern von Tokio Hotel nimmt Heidi in der Südkurve Platz, gibt "fcbayern.tv" am Rande des Platzes noch ein Interview und postet: "Hol ma uns des Ding." Das Topmodel sollte recht behalten! Schon in der Halbzeit, Bayern führt gegen Frankfurt mit 1:0, wurde in der Loge getrunken (und gegessen). Heidi Klum veröffentlicht Jubel-Bilder in ihrer Story, die Jungs genießen Bier und unterstützen die Bayern-Kicker lautstark. Beim Bayern-Sieg gibt es dann kein Halten mehr...