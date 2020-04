Privates Bündnis für eine gerechte Bezahlung an der Reichenbachbrücke

Die Linke hat zudem zahlreiche Demos in ganz München angemeldet. Unter anderem um 12.45 Uhr in der Nymphenburger Straße oder um 13 Uhr in der Englschalkinger Straße 32.

Die Polizei weist darauf hin, dass Scherze in der Freinacht (die Nacht auf den 1. Mai) kein triftiger Grund sind, die Wohnung zu verlassen. Streiche würden rigoros verfolgt.

