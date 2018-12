Kopfschütteln nach Guttenbergs Verbalattacken

Damit trifft er offenbar zumindest weitgehend die Haltung in der Partei. Mehrere Vertreter zeigen sich ähnlich fassungslos über Guttenbergs Verbalattacken. Man könne nicht nachvollziehen, was dieser mit seinen Äußerungen bezwecke. Und überhaupt: Wer selbst nicht springe und nicht für Ämter kandidiere, solle nicht jene kritisieren, die sich in die Verantwortung nehmen ließen. Zudem sei in der Partei für Kontinuität gesorgt. Söder, so berichtet Seehofer, habe bereits deutlich gemacht, dass Generalsekretär Markus Blume im Amt bleiben solle.