Am Montagabend meldete sich der sichtlich gezeichnete Österreicher erneut zu Wort und erklärte, wie kritisch sein Gesundheitszustand ist. Gabalier leidet an zwei schweren, komplizierten Virus-Infektionen und muss noch immer am Tropf hängen. Traurig und enttäuscht teilt er mit, dass er das Konzert im schweizerischen Huttwil absagen muss. "Selbst wenn es morgen oder übermorgen wieder besser wird, dann haben die Ärzte ein striktes Auftrittsverbot gegeben. (...), um keine weiteren Herzschäden oder weiteres davon zutragen", so Gabalier. Gegen welche Viren der Körper von Gabalier derzeit kämpfen muss, ist noch immer nicht bekannt...