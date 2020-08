Alles andere als altbacken Perlen neu interpretiert: Das Spießer-Image ist Geschichte

In der Fashionwelt kommt alles wieder, auch die Perlen. Lange Zeit galt der Perlmuttschmuck als spießig und altbacken, jetzt meldet er sich mit einem neuen Anstrich zurück. Stars wie Céline Dion (52, "Courage"), Heidi Klum (47) oder Romee Strijd (25) tragen ihn bereits und zeigen, was der Klassiker im neuen Gewand so alles kann.