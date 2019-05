München - Juckende Augen, eine tränende Nase. In Bayern leiden nach Schätzungen des Landesamtes für Gesundheit über zwei Millionen Menschen an einer Allergie. Jeder zweite davon reagiert auf Pollen. Mithilfe des weltweit ersten elektronischen Polleninformationsnetzwerk, kurz ePin, soll es künftig genauere Informationen zum Pollenflug geben. Am Mittwoch startet Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) das neue elektronische Polleninformationsnetzwerk. Ziel sei, die Pollenmessungen in Bayern zu verbessern und zu modernisieren.