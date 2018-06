Viele pilgerten am Wochenende zu dem Mietshaus in der Jutastraße in Neuhausen. Sie alle sind geschockt, tief traurig, manche traumatisiert. "Ruhe in Frieden du unglaublich guter Mensch! Du hast alles und jeden zum Lachen gebracht", schreibt ein Schulfreund. Er und Diana kannten sich, seit sie Kinder waren. Eine intensive Freundschaft, die am Freitagabend auf so schreckliche Weise endete.