Munitionsfund Bayernkaserne: Betroffene Gebiete

Die Wohnbevölkerung im Umfeld ist nur im geringen Maße von der Sperrung betroffen. Die Räume des Kälteschutzprogramms der Landeshauptstadt München für obdachlose Menschen liegen innerhalb der Schutzzone. Zu den Zeiten der Sprengungen werden die kostenlosen Bettplätze der Einrichtung jedoch nicht genutzt. In einzelnen Fällen wird das Sozialreferat in angrenzenden Häusern auf dem Gelände lebende Geflüchtete an anderen Orten unterbringen.

5.500 neue Wohnungen sollen entstehen

Da sich einige Werkswohnungen und Firmengebäude des Euro-Industrieparks in der Schutzzone befinden, hat das Kommunalreferat - als Eigentümer der ehemaligen Bayernkaserne - die betroffenen Betriebe über die Situation informiert und gemeinsam mit den Kampfmittelbeseitigern einen detaillierten Zeitplan ausgearbeitet.

Auf dem ehemaligen Gelände der Bayernkaserne und dem angrenzenden Gewerbegebiet an der Heidemannstraße soll ein neues Stadtquartier mit rund 5.500 Wohnungen für 15.000 Menschen entstehen.

Lesen Sie hier: Genossenschaften können planen - Günstige Wohnungen für Freiham