Alle Gewinner im Überblick Teen Choice Awards 2018: Herzogin Meghan geht leer aus

Besondere Freude herrschte zudem beim Cast der Serie "Shadowhunters", die nach drei Staffeln eingestellt wird. Sie wurde als "Choice Sci-Fi/Fantasy TV Show" ausgezeichnet und Matthew Daddario (30) erhielt den Preis als "Choice Sci-Fi/Fantasy TV Actor". Sein weibliches Pendant ist "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (14).

Nicht nur in der Kinowelt begeistern Superhelden: "The Flash" setzte sich als "Choice Action TV Show" durch, Hauptdarsteller Grant Gustin als "Choice Action TV Actor" und "Supergirl" Melissa Benoist als "Choice Action TV Actress". Dauerbrenner "The Big Bang Theory" wurde zudem als "Choice Comedy TV Show" geehrt - und die Kultsitcom "Friends" als "Choice Throwback TV Show"!

Weitere Preise

Harry Styles' ehemaliger One-Direction-Kollege Louis Tomlinson (26) setzte sich im Musikbereich zum Beispiel als "Choice Male Artist" durch, Camila Cabello (21) bei den Damen. Sie wurde - wie Shawn Mendes (20) bei den Herren - auch als "Choice Summer Female Artist" geehrt. Von Shawn Mendes stammt der Hit "In My Blood", der "Choice Pop Song". Den "Choice Summer Song" lieferte mit "Back To You" Selena Gomez (26). Sie wurde zudem als "Choice Instagrammer" ausgewählt. Kein Wunder mit 140 Millionen Abonnenten!

"Choice Snapchatter" ist hingegen Popstar Ariana Grande (25) und "Choice Twit" ist Schauspielerin Anna Kendrick (33), die sich in ihrer Dankesrede tierisch freute, dass sie sich gegen Ryan Reynolds (41) durchgesetzt hat.