Wegen diverser Regelverstöße müssen die Promi-Camper weiterhin auf ihre Luxusgegenstände verzichten. Es wird jetzt genauestens auf die Einhaltung der Anweisungen geachtet. Nur Evelyn tanzt aus der Reihe: Die Blondine geht weiterhin alleine auf die Toilette, während die anderen am Feuer sitzen. Sandra Kiriasis regt sich auf: "Wenn sie das nicht aufhört, bekommen wir unser Zeug nie wieder. Ich weiß nicht, was so schwer daran ist, das zu verstehen. Ich habe es ihr schon drei Mal gesagt."