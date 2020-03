Der Klinikchef sprach sich dafür aus, solange Deutschland noch freie Kapazitäten etwa bei Beatmungsplätzen habe, auch Patienten aus anderen europäischen Ländern aufzunehmen. Dies sei nicht nur ein Akt der Solidarität, sondern bringe auch Expertise im Umgang mit der völlig neuen und unbekannten Erkrankung.

Coronavirus: Es trifft auch jüngere Patienten

Ertl wies darauf hin, dass schwere Krankheitsverläufe nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus nicht nur ältere Menschen mit Vorerkrankungen treffen könnten. In Würzburg würden derzeit vier Corona-Patienten auf der Intensivstation betreut, alle seien jünger als 60 Jahre.

Unterdessen sind auch im Landkreis Fürth Corona-Fälle in Seniorenheimen bekannt geworden. Vier Bewohner aus einer Einrichtung in Roßtal seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei auch Pflegepersonal betroffen, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. In einer weiteren Einrichtung in Langenzenn sei ein Heimbewohner positiv getestet worden.

Lesen Sie auch: Coronavirus sorgt für massiven Staurückgang in Bayern