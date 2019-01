All you need is ... weniger Fleisch "Less Meat, Less Heat" - Paul McCartney stellt veganes Buch vor

ls die Zuschauer kürzlich nach Paul McCartneys Konzert euphorisiert den Saal der Wiener Stadthalle verließen, wurden sie im Foyer von Damen der Tierschutzorganisation Peta erwartet. Sie drückten ihnen Flyer mit dem Bild des Bejubelten in die Hand, und darauf stand: "I am Paul McCartney and I am a Vegetarian". Auf dem Foto trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift "Eat No Meat". Mit dieser Botschaft ging es für die Fans hinaus in die Dezembernacht.