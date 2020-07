In München werde ein Alkoholverbot mit verschiedenen Verantwortlichen aktuell diskutiert, teilt das Kreisverwaltungsreferat (KVR) mit. Der Verkauf von To-Go-Getränken sei in der Landeshauptstadt bislang uneingeschränkt erlaubt. In Nürnberg gilt hingegen mancherorts an den Wochenenden abends ein Verkaufsverbot für Getränke zum Mitnehmen. In Augsburg schließt der Verkauf ebenfalls früher als sonst und Glasflaschen seien in der Innenstadt verboten, sagt ein Sprecher. Auch in Bamberg gilt ein Verkaufsverbot für alkoholische Getränke zum Mitnehmen an Wochenenden nach 20 Uhr - zumindest bis Ende August.