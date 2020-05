Gegen Ende der Staffel kapselte sich Jacky von Lijana und Larissa ab. Als Jacky Larissa dann auch noch bei einem Casting den Lockenstab "geklaut" hat, wurden die einstigen Freundinnen endgültig zu Feindinnen.

Alkohol-Fauxpas von Lijana und Larissa

Als sei das nicht genug, sorgten Lijana und Larissa kurz vor dem Halbfinale für einen weiteren Aufreger. Klum gestattet es ihren Kandidatinnen in der Villa nicht, Alkohol zu konsumieren. Dennoch genehmigten sich Larissa und Lijana eine Flasche Wein. In Anbetracht der vergangenen Zickereien war es keine Überraschung, dass ihre Mitstreiterinnen das nicht akzeptierten. "Eine ziemlich bescheuerte Aktion", beschuldigte Jacky ihre ehemaligen Freundinnen.

Beim Shooting beichteten Larissa und Lijana ihren Fehler. Klum reagierte empört - zeigte letztendlich aber Gnade. Anschließend machten die Wein-Damen ihren Regelbruch mit Küche putzen und Kuchen backen wieder wett.

Nicole Scherzinger und Massimo Sinató sorgen für heiße Tänze

Die Model-Anwärterinnen mussten sich dieses Jahr nicht nur auf dem Catwalk und bei Shootings beweisen. Auch ihre tänzerischen Fähigkeiten waren mehrmals gefragt: In Folge elf bat Klum ihre Schützlinge etwa zu Salsa, Discofox, Charleston und Tango auf die Tanzfläche. Unterstützung bekamen sie dabei von Profitänzer Massimo Sinató (39). In Folge 13 erweckten die Mädchen dann die Pussycat Dolls wieder zum Leben und legten bei der Entscheidung eine sexy Tanzeinlage hin. Gecoacht hat sie dabei niemand Geringeres als Nicole Scherzinger (41, "Killer Love") höchstpersönlich, die in jener Woche auch als Gastjurorin dabei war.

Rückkehr von Thomas Hayo

In Folge 14 feierte Thomas Hayo ein kurzes Comeback. Nicht nur seine enge Freundin Klum freute sich auf den Creative Director, der von 2011 bis 2018 in der "GNTM"-Jury saß. Auch die Kandidatinnen zeigten sich glücklich darüber, Hayo eine Woche lang um sich zu haben. Ein Fun-Teaching sorgte in der Runde für reichlich gute Laune. Beim Shooting machte der 51-Jährige von seinen jahrelangen Erfahrungen Gebrauch und versorgte die Mädchen mit Tipps.

Prominente Gast-Juroren

Neben Hayo, Sinató und Scherzinger wartete Klum in dieser Staffel erneut mit reichlich Prominenz auf den Jury-Stühlen auf. Mitunter waren Größen wie Schauspielerin Milla Jovovich (44), Model Alessandra Ambrosio (39), Moderatorin Rebecca Mir (28), Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni (33) und Model Coco Rocha (31) dabei. Im Halbfinale war außerdem die Meinung von Topmodel Toni Garrn (27) als Gastjurorin gefragt.

Finale ohne Heidi Klum

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's next Topmodel" findet das Finale (20:15 Uhr live auf ProSieben) ohne Heidi Klum statt. Grund sind die Reiseschwierigkeiten wegen der Corona-Krise. Dennoch verspricht ProSieben für den Abend ein spannendes und unterhaltsames Finale. Klum selbst werde live aus Los Angeles ihre Siegerin küren, wie sie bekannt gab. Laut Sender findet das Finale ohne Publikum in einem Fernsehstudio in Berlin statt.