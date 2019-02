Nürnberg - Der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat Tausende Menschen in Nürnberg in Atem gehalten. Nachdem eine Entschärfung durch Spezialisten am Montag nicht möglich war, kündigte die Stadt am Abend eine kontrollierte Sprengung bis 23 Uhr an. Die Vorbereitungen dafür dürften mindestens zwei Stunden dauern, teilte die Stadt mit. Um 19.25 Uhr hätten die Städte Nürnberg und Fürth vorsorglich den Katastrophenfall ausgerufen, hieß es weiter.