München – Es gibt gute Nachrichten aus dem Innenministerium, in dem Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag (9.3.) die polizeiliche Kriminalstatistik 2019 vorlegt: Die Kriminalitätsbelastung in Bayern ist im vergangenen Jahr wieder zurückgegangen und damit auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren gesunken.