Rolltreppe am Bahnhof Obersendling ist schon 30 Jahre alt

Am Bahnhof Obersendling (ebenalls U3)müssen mobilitätseingeschränkte Fahrgäste zudem Folgendes beachten: Ab Montag wird die 30 Jahre alte Rolltreppe ausgetauscht. Sie verbindet das Sperrengeschoss mit der Oberfläche an der Gmunder Straße in Richtung Baierbrunner Straße. Die Erneuerung dauert bis voraussichtlich Donnerstag, 7. November.