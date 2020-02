Nach einigen vergebenen Chancen der Löwen glich Mannheims Stürmer Mounir Bouziane überraschend zum 1:1 aus. Dem Treffer war eine Standardsituation der Löwen vorausgegangen, in deren Verlauf Dennis Erdmann den Ball am gegnerischen Strafraum weitgehend unbedrängt verlor. Im Anschluss lief der Innenverteidiger nur halbherzig zurück und kam nicht mehr in die entscheidenden Zweikämpfe. So konnten die Mannheimer mit einem einfachen Doppelpass die gesamte Defensive aushebeln, Bouziane musste den Ball nur noch an Marco Hiller vorbeischieben.