Mehrere Akademie-Mitglieder verteidigen Mauser in Leserbriefen

Mauser wurde im Mai 2018 wegen sexueller Nötigung in drei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der ehemalige Präsident der Münchner Musikhochschule hatte demnach unter anderem eine Bewerberin bei einem Vorstellungsgespräch in seinem Büro auf das Sofa gestoßen und trotz Gegenwehr sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.