Aftershowparty nach Preisverleihung Emmys 2019: Heidi Klum mit Tom Kaulitz-und Mega-Dekolleté!

Das frisch vermählte Ehepaar Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) ließ sich die Aftershowparty der Emmy Awards, die am Sonntag in Los Angeles verliehen wurden, nicht entgehen. Zur Feier des Abends hatte sich die Entertainerin in ein auffallendes Paillettenkleid gehüllt, das nicht allzu viel der Fantasie übrig ließ. Besonders ihr Mega-Dekolleté sprang dabei ins Auge.