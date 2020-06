Anstatt die Zeit mit Bußgeldbescheiden zu "verplempern", solle die Stadt ihm lieber dabei helfen, einen passenden Ort für seine Brauerei zu finden. Denn aktuell ist Tilman Ludwig noch Wanderbrauer, produziert sein Bier in zwei Betrieben im Münchner Umland. Er suche Räumlichkeiten in der Stadt.

Könnte das KVR keine Ausnahme für Tilman Ludwig machen? Gerade mit Blick auf die für Gastronomen so harten Corona-Zeiten? Das wollte die AZ vom KVR wissen. Doch das blieb hart. Mayer erklärt, warum: "Trotz der Bemühungen der Stadt, die Gewerbetreibenden in München in dieser Krise zu unterstützen, kann aufgrund der zahlreichen Konflikte bei der Nutzung des öffentlichen Raums nicht jede gewünschte Sondernutzung ermöglicht werden." Zum einen, um den Gleichbehandlungsgrundsatz zu wahren und zum anderen, um Bezugsfälle zu vermeiden, könne deshalb "von den rechtlichen Vorgaben in diesem Fall keine Ausnahme gemacht werden".

Lesen Sie hier den AZ-Kommentar zum Thema: Zweierlei Maß

Lesen Sie auch: Getränke vergiftet! Polizei warnt vor Bedrohungslage