"Null-Euro-Tickets" bis Mitte Juni vergriffen

Der Grund: Das Kontingent für die sogenannten "Null-Euro-Tickets" ist schon bis zum 14. Juni ausgeschöpft – spätere Termine sind auf der Online-Ticket-Plattform "muenchenticket.de" noch nicht verfügbar. Während Dauerkartenbesitzer derzeit also keine Chance haben, in den Tierpark zu kommen (außer sie kaufen sich ein normales Ticket), sind die regulären Tages-Tickets weiterhin verfügbar. Lediglich der Feiertag am 21. Mai (Christi Himmelfahrt) ist bereits komplett ausgebucht, ansonsten gibt es noch für jeden Tag Karten.