Ein anderer bezeichnete die Radwege als "Katastrophe“. "Was ist denn das für eine Demokratie, wo so ein Radweg einfach durchgewunken wird“, sagte er. "Wir sind doch keine Aussätzigen in der Fraunhoferstraße.“ BA-Chef Andreas Klose (Rosa Liste) beschwichtigte derweil, die Radwege seien erstmal nur ein Provisorium, das nach einem Jahr überprüft und nachgebessert werde.