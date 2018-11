Am U-Bahnhof Silberhornstraße, am Grünspitz und den Kneipen der Tegernseer Landstraße ging es am Samstag vor und nach dem Spiel so entspannt zu wie eh und je. Das Konzept der Fantrennung funktioniert in Giesing hervorragend, Löwen und Gästefans treffen an Spieltagen im Viertel so gut wie gar nicht aufeinander. Gästefans kommen mit ihren Bussen - oder werden, wie am Samstag, mit Sonder-U-Bahnen von der Polizei vom Bahnhof über den Wettersteinplatz zum Gästeeingang gebracht. Dazu kommt: Die großen Löwen-Fangruppen halten sich in Giesing nach wie vor sehr zurück, versuchen am Spieltag gar nicht erst, zu Gästefans durchzukommen.