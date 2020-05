Da fast 2.000 Personen in der Bundesliga getestet worden seien, habe man "einige positive Fälle erwartet", sagte Meyer: "Ich möchte nicht ausschließen, dass es weitere gibt." Es sei natürlich auch möglich, dass zunächst negativ getestete Spieler "nachträglich positiv werden. Das ist auch einer der Gründe, warum wir wiederholt testen." Beim geplanten Einstieg ins Mannschaftstraining dürfen nur zweimal negativ getestete Spieler teilnehmen.

Horst Seehofer: "Ich unterstütze den Neustart im Mai"

Einige Klubs gaben bekannt, dass bislang alle Tests negativ ausgefallen seien. Darunter auch der FC Bayern, der dies auf AZ-Nachfrage erklärte. Zweimal die Woche werden die 1. Bundesliga-Teams und ihre Betreuerstäbe auf Corona getestet.

Schon in dieser Woche soll wieder "normales" Mannschaftstraining mit Körperkontakt stattfinden, sofern es keine positiven Fälle gibt. Um dann, nach dem möglichen Okay der Politik am Mittwoch, so schnell wie möglich spielen zu können.

"Ich finde den Zeitplan der DFL plausibel und unterstütze einen Neustart im Mai", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der zugleich Sportminister ist, der "Bild am Sonntag": "Für mich ist aber auch klar, dass es keine Privilegien für die Fußball-Bundesliga geben kann."

Grundbedingung seien unter anderem strikte Auflagen im Falle eines Positiv-Tests: "Wenn es einen Corona-Fall in einer Mannschaft oder bei der Mannschaftsbetreuung gibt, dann müssen der gesamte Klub und gegebenenfalls auch die Mannschaft, gegen die man zuletzt gespielt hat, zwei Wochen lang in Quarantäne."

Steht Geld beim Wiederbeginn der Bundesliga im Vordergrund?

Moment mal: In Köln gab es doch drei positive Fälle, oder? Obwohl das Interview vor dem Bekanntwerden der Fälle in Köln geführt wurde, habe sich an Seehofers Einschätzung nichts geändert, erklärte ein Ministeriumssprecher am Sonntag auf Nachfrage. Bizarr – genau wie das Vorgehen der Bundesliga.

Und so wird man den Eindruck nicht los, dass bei einem Wiederbeginn nicht in erster Linie die Gesundheit der Spieler und aller anderen Beteiligten im Vordergrund steht, sondern ein anderer Begriff mit G: Geld.

Lesen Sie auch: Positive Startsignale - Was der Bundesliga jetzt noch im Weg steht