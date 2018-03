Das liege in erster Linie an unzuverlässigen Dienstleistern, die zwar Ausschreibungen des Bundesbeschaffungsamtes gewinnen, sie dann aber in der täglichen Praxis nicht erfüllen könnten, sagte Beisel. Negativbeispiel sei das Chaos am Düsseldorfer Flughafen im vergangenen Sommer mit stundenlangen Wartezeiten an den Kontrollstellen und einer zeitweisen Terminalsperrung.