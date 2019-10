Ähnlichkeit lässt sich nicht leugnen Neues von "The Crown": So sieht Emma Corrin als Lady Di aus

Im April dieses Jahres wurde Emma Corrins (23) Engagement für die Netflix-Serie "The Crown" bekannt. Darin wird sie ab der vierten Staffel Diana Spencer (1961-1997) spielen. Josh O'Connor (29) gibt an ihrer Seite den jungen Prinz Charles (70). Nun sind erste Bilder vom Set an die Öffentlichkeit gelangt, die die 23-Jährige in der Rolle der späteren Prinzessin von Wales zeigen. Die Ähnlichkeit ist verblüffend.