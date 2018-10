Grimaldi erzählt von gemischten Gefühlen

Von daher seien es gemischte Gefühle, meinte Grimaldi weiter: "Wir haben unsere Base, aber das braucht Zeit. Ich kann nicht von heute auf morgen umschalten und sagen: München ist meine Traumstadt und ich werde hier alt - das wird nicht funktionieren. Aber ich will damit sagen, dass ich mich schon recht wohlfühle. Sechzig und ich – das funktioniert sehr gut zur Zeit. Es soll auch weiterhin so passen." Anschluss in der Mannschaft habe er gleichwohl schon gefunden, erzählte er auf AZ-Nachfrage weiter.