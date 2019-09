Ihre Begründung: Es bestehe ein "krasses Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung". Denn die sechs Männer, die die Agentur ihr vorschlug, hätten so gar nicht ihren Erwartungen entsprochen. So habe die beworbene Exklusivität nicht vorgelegen – mit einem Arzt, einem Apotheker, einem Makler und einem PC-Instandsetzer seien ihr lediglich Herren aus "einer gutbürgerlichen Schicht" präsentiert worden. Zwei Männer seien außerdem nur auf ein sexuelles Abenteuer aus gewesen, einer davon soll sogar in einer Beziehung gewesen sein.