München - Fast zwei Stunden war die Pressekonferenz in der Allianz Arena am Mittwoch schon im Gange, als der Bundestrainer eine ganz simple Frage beantworten sollte. "Wie geht es Ihnen denn jetzt, Herr Löw?" Ganz so einfach war die Frage offenbar nicht, sie traf den 58-Jährigen nach all den Selbstanklagen, Analysen und Erklärungsversuchen unvorbereitet. "Gut, äh ja." Löw machte eine Pause, lächelte. "Ja, gut, gut, gut."