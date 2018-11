Mieter wollen Haus am Starnberger See nicht räumen

Eigentümer Manuel Prinz von Bayern (45), Sohn des Wittelsbachers Leopold Prinz von Bayern, möchte gerne mit seiner Frau Anna und den drei Kindern in dem Haus am See einziehen. Doch die derzeitige Mieterin, eine wohlhabende Unternehmerfamilie, sträubt sich. Und verweist auf ihre jahrzehntealten Rechte.