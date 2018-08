München - Wer sich für einen Lada interessiert, fragt vor allem, was er kostet. Und hier überrascht der neue Lada Vesta SW. Denn wer gedacht hat, er bekäme den Kombi aus russischer Produktion für deutlich unter 10.000 Euro, täuscht sich: Mindestens 12.990 Euro kostet die 106 PS starke Einstiegsversion "Basis", die es übrigens nur in Gletscherweiß gibt. Für den Vesta in Top-Ausstattung "Luxus" mit Sitzheizung hinten, Klimaautomatik und Kühlergrill in Klavierlack werden schon 16.250 Euro fällig – das ist dann nicht mehr konkurrenzlos günstig.