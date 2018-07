Neuer Audi Q3 wird nicht mehr in Spanien, sondern in Ungarn gebaut

Größer, hochwertiger und auch teurer als die erste Generation

Zunächst vier Motoren von 150 bis 230 PS; keine alternativen Antriebe

Knapp acht Jahre lang bescherte der Audi Q3 den Ingolstädtern solide Verkaufszahlen. Jetzt wird er in den Ruhestand geschickt. Schon seit Juni stehen die Bänder bei der spanischen VW-Tochter Seat in Martorell still, wo der Q3 vom Band lief. Dafür wird andernorts umso eifriger gearbeitet: Generation zwei steht in den Startlöchern und wird künftig im ungarischen Audi-Werk in Györ gebaut.